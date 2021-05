Esselunga è da sempre una delle realtà più invitanti e coinvolgenti, in merito agli sconti attuati, sopratutto per quanto riguarda la telefonia mobile. L’azienda non si discosta da ciò che abbiamo apprezzato in passato, proponendo una soluzione veramente all’altezza della situazione.

Nel periodo corrente è tornata di moda la cosiddetta offerta tech, ovvero una campagna promozionale mirata su un singolo prodotto, con possibilità di acquisto nei punti vendita fisici in Italia (non online), fino al 26 maggio. Da ricordare, come al solito, che il quantitativo di scorte disponibili è decisamente limitato, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto, se interessati si consiglia una rapida decisione.

Esselunga: questo sconto vi farà impazzire

Lo sconto pensato da Esselunga vi farà letteralmente impazzire, grazie alla nuova campagna promozionale ognuno di noi potrà acquistare lo Xiaomi Redmi 9, un modello appartenente alla fascia medio-bassa, nella variante da 64GB, al prezzo finale di soli 99 euro.

Il punto forte del prodotto disponibile è chiaramente rappresentato dalla batteria, un componente addirittura da 5020mAh, assolutamente in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone insostituibile, per gli utenti che vogliono ricorrere alla presa a muro il meno possibile. Per il resto parliamo di una scheda tecnica in linea con le aspettative, abbiamo un display FullHD IPS LCD da 6.53 pollici, un processore octa-core a 2GHz, 4GB di RAM e 4 fotocamere nella parte posteriore (con sensore principale da 13 megapixel).

I dettagli del volantino di Esselunga sono raccolti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.