Automobili, Stellantis annuncia piani decennali per tutti i marchi del gruppo

Il settore automotive sta andando in crisi ultimamente a causa soprattutto della mancanza di semiconduttori. Allo stesso tempo ci sono le aziende che stanno provando a fare del loro meglio per portare avanti i propri piani, i quali soprattutto in casa Stellantis sembrano ben chiari. Secondo quanto riportato infatti ci sarebbero dei piani decennali per ogni marchio appartenenti al gruppo con un focus soprattutto su marchi come Alfa Romeo e Lancia.

“Stiamo dando una prospettiva di 10 anni a ogni responsabile di marchio, in termini di pianificazione e finanziamento del prodotto.” Queste le parole di Tavares, amministratore delegato di Stellantis che ha proseguito dicendo:

“Amiamo tutti i brand e non si uccide ciò che si ama, e se li ami, dai loro una possibilità“. “Quanti marchi hanno un finanziamento di 10 anni per organizzare la crescita? Questo stiamo dando loro. Quindi hanno una possibilità. Se ce la faranno, li applaudiremo, Se perderanno, vedremo cosa fare”. Bisognerà, in ogni, aspettare qualche mese per ottenere qualche dettaglio in più. Infatti, è intenzione del manager portoghese presentare il nuovo piano industriale di gruppo verso la fine dell’anno. “Abbiamo bisogno delle giuste strategie, perché il mondo cambia velocemente. Ma ora stiamo partendo da una crisi, quindi stiamo prendendo il tempo necessario per preparare un piano strategico per il lungo periodo”.

Secondo Tavares Stellantis “rappresenta la combinazione perfetta tra la forza di storiche Case automobilistiche e la mentalità aperta e flessibile di una squadra che vuole sposare il futuro, fare alcuni cambiamenti drastici e prendere decisioni molto coraggiose“