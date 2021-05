MediaWorld festeggia il proprio compleanno, lanciando un SottoCosto davvero molto interessante ed allettante per la maggior parte degli utenti che decideranno di acquistare la tecnologia.

Come per tutte le campagne promozionali del brand, anche in questo caso i prezzi saranno universali, ovvero saranno esattamente gli stessi sia nei punti vendita fisici, che online sul sito ufficiale dell’azienda, con l’unica aggiunta relativa al pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (in genere hanno un costo massimo di 9,99 euro).

MediaWorld: questi sono gli sconti più interessanti

Il volantino MediaWorld cerca prima di tutto di soddisfare gli utenti che da tempo vorrebbero acquistare un dispositivo Apple, per questo sono stati inclusi tutti gli ultimi modelli dell’azienda di Cupertino, tra cui troviamo iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini e iPhone 12, i cui prezzi però toccano fino a 1299 euro. Volendo restare nella stessa tipologia di prodotti, ma cercando di risparmiare il più possibile, sottolineiamo la presenza di iPhone 11, attualmente in vendita a 679 euro (in versione no brand con garanzia di 24 mesi).

All’interno della campagna sono comunque presenti anche dispositivi con sistema operativo Android, modelli relativamente economici, dalle prestazioni inferiori rispetto ai suddetti, con i quali sarà possibile risparmiare davvero moltissimo.

Per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta da MediaWorld, dovete necessariamente aprire le pagine che abbiamo inserito nell’articolo come galleria fotografica, ricordando che gli acquisti sono effettuabili sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale.