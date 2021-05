Iliad a breve compirà tre anni di attività effettiva in Italia. Il provider francese a breve inaugurerà una nuova fase della sua vita, andando a lanciare la novità più attesa da parte degli utenti. E’ oramai quasi ufficiale l’impegno del gestore transalpino nel settore strategico della telefonia fissa.

Iliad, sempre più vicine le tariffe Fibra ottica

Iliad a stretto giro proporrà a tutti gli abbonati alcune tariffe anche per la Fibra Ottica. Anche se non è arrivata ancora una vera e propria conferma formale da parte dei dirigenti, tutto è pronto per questa nuova fase del gestore francese. Le offerte di Iliad per la telefonia fissa, anche in questo caso, saranno caratterizzate da prezzi in forte ribasso.

Per operare a pieno regine nel campo della telefonia fissa e della Fibra ottica, Iliad ha scelto come suo partner Open Fiber. Anche la compagnia francese, quindi, eguaglia il simile accordo già raggiunto da WindTre e Fastweb con la società di Enel e CDP. Open Fiber porterà al gruppo transalpino supporto logistico per la distribuzione delle reti internet ad alta velocità.

Anche grazie alla già avvenuta autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, gli utenti di Iliad attendono a questo punto esclusivamente l’ok ufficiale per la partenza delle tariffe Fibra ottica.

Le roadmap di inizio anno parlano di un lancio della Fibra ottica in Italia già entro la fine di questo 2021. Un tempo particolarmente strategico potrebbe essere quello dell’estate con importanti novità previste al mese di Giugno. Non da escludere però un rinvio all’autunno.