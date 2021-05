Le applicazioni nel mondo Android rivestono un ruolo a dir poco fondamentale, esse sono necessarie infatti per consentire ai nostri device di compiere le azioni a cui tutti siamo abituati, da quelle più semplici come guardare una serie TV a quelle più complesse come gestire un conto in banca.

Le applicazioni sono ovviamente dei comunissimi software scritti con i linguaggi di programmazione classici che conosciamo, in quanto tali però, esse possono contenere al loro interno degli script malevoli che, sfruttando il camuffamento legato all’app, cercano di rubare tutti i dati sensibili contenuti all’interno del dispositivo, come foto, info bancarie e dati di vario tipo.

Ovviamente Google all’interno del proprio Play Store conduce dei controlli periodici facendo una cernita tra le varie applicazioni per riuscire a rimuovere tutte quelle che possono rivelarsi dei malware, capita alcune volte però, che alcune di esse riescano a sfuggire ai controlli, finendo in pochissime ore su migliaia di smartphone.

Applicazioni malevole da eliminare

Se all’interno del vostro cellulare avete una delle applicazioni in elenco, rimuovetela immediatamente o meglio, se potete, effettuate un hard reset del dispositivo, in modo da eliminare ogni traccia lasciata dal software nel kernel dello smartphone, azione sicuramente benefica e che farà tornare il device esattamente come prima.