PosteMobile ha deciso di prorogare fino al 26 Maggio 2021, salvo cambiamenti, la sua offerta con modem Wi-Fi trasportabile denominata Casa Web, disponibile direttamente online o tramite contatto telefonico con un operatore.

Per attivare l’offerta, dedicata ai nuovi clienti privati, è richiesto un contributo di attivazione pari a 29 euro una tantum, addebitato nella fattura del mese successivo a quello di attivazione. Scopriamo maggiori dettagli.

PosteMobile proroga Casa Web fino al 26 maggio 2021

Casa Web comprende nel dettaglio connessione internet illimitata con modem Wi-Fi incluso in comodato d’uso gratuito, una SIM dati già inserita all’interno del device e un servizio di assistenza clienti dedicata al numero 160, il tutto al prezzo scontato di 20,90 euro al mese, anziché 26,90 euro mensili. Previa verifica della compatibilità con il modem Wi-Fi, il cliente può utilizzare PosteMobile Casa Web con i teleallarmi che sfruttano la connessione internet.

Il modem, fornito da PostePay è dotato di quattro porte LAN e di un’antenna esterna per l’amplificazione del segnale, mentre la SIM dati già inserita nel dispositivo non è abilitata al traffico dati in roaming, all’invio di SMS e all’utilizzo del traffico voce. Essendo un modem di tipo autoinstallante, per poter usufruire dell’offerta bisogna effettuare soltanto il collegamento del dispositivo con una presa elettrica di casa, senza alcun intervento del tecnico.

La spedizione del device avviene gratuitamente a domicilio con consegna in circa 4 giorni lavorativi e possibilità di verificare lo stato della spedizione tramite il sito web del corriere SDA, inserendo il numero della lettera di vettura comunicato via SMS. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.