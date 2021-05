Unieuro accoglie all’interno dell’ultimo volantino una lunghissima serie di sconti speciali, con i quali gli utenti si possono confrontare per cercare di raggiungere il maggior livello di risparmio possibile.

Gli acquisti, come al solito per quanto riguarda Unieuro, possono essere tranquillamente completati online sul sito ufficiale dell’azienda, come nei vari punti vendita in Italia, godendo anche della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui dovessero spendere più di 49 euro. Il Tasso Zero, inoltre, è a disposizione di tutti coloro che effettueranno un ordine del valore superiore ai 199 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica di appartenenza.

In alternativa potete collegarvi al nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, al suo interno troverete incredibili codici sconto gratis.

Unieuro: la nuova campagna promozionale

La campagna promozionale, valida fino al 20 maggio, viene intitolata Passione Casa, in quanto gli utenti che decideranno di acquistare uno degli elettrodomestici contrassegnati, riceveranno in aggiunta una asciugatrice a titolo completamente gratuito.

Oltre a questo, tuttavia, sono disponibili anche svariati smartphone molto interessanti, sempre in vendita a prezzi leggermente inferiori alle aspettative del periodo. In particolare sarà possibile accedere a Samsung Galaxy S21+ a 949 euro, galaxy S21 5G a 679 euro, Oppo Reno 4 Plus a 599 euro, Oppo A73 a 249e uro, Oppo A53 a 149 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 329 euro, Xiaomi Mi 10T a 389 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 159 euro o alcuni modelli di casa Apple.

Il dettaglio delle nuove offerte del volantino Unieuro è disponibile direttamente nel nostro articolo, in tal modo avrete l’occasione di scoprire in anteprima tutti i singoli prezzi che l’azienda ha pensato appositamente per voi.