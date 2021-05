L’anno scorso, Google ha annunciato che il futuro di Gmail avrebbe incluso la sua piattaforma di videochiamate Meet e quella di messaggistica. Questa integrazione è giá disponibile per gli utenti che utilizzano un piano di lavoro aziendale. Ora, peró, Google consentirá anche agli account Gmail personali di ottenere questo spazio di lavoro integrato.

Il nuovo Gmail con accesso a chat e stanze virtuali è giá disponibile su iOS per account Google Gratuiti. La funzionalitá é stata attivata nell’ultimo mese per iPhone e iPad. La fusione di questi due servizi nasce dalla volontá di Google di far diventare Gmail uno spazio di lavoro. L’obiettivo é quello di consentire agli utenti di eseguire tutto in una pagina senza dover passare ad altre schede.

Gmail: le nuove funzioni sono disponibili per Android e iOS

All’inizio, l’integrazione é stata portata sul desktop. Su Gmail ora vedrai quattro sezioni principali. “Mail” e “Meet” sono stati resi disponibili negli ultimi mesi. “Chat” é il luogo in cui puoi inviare messaggi a singoli gruppi, mentre le “Stanze” sono dedicate a conversazioni piú ampie con la possibilitá di condividere file e attivitá. Su Android, vedrai una barra inferiore con quattro schede. Sul desktop, vedrai la barra laterale suddivisa in quattro sezioni.

Le sezioni vengono visualizzate come impostazione predefinita ma possono essere nascoste facendo clic sul ‘gallone’. Toccando una Chat si apre la conversazione nell’angolo in basso a destra dello schermo (sul Web). Le stanze virtuali, invece, si aprono a schermo intero e sostituiscono l’elenco predefinito di messaggi. In futuro ci sará anche la possibilitá di effettuare chiamate Meet picture-in-picture in Gmail.

Le funzionalitá di queste due nuove schede sono identiche all’app standalone di Google Chat. Accanto alla barra di ricerca ora puoi cercare sia posta che chat. Molti account Google personali possono giá da oggi abilitare il nuovo Gmail sia su Android, su iOS che sul Web. Per ottenere l’accesso, devi abilitare la chat “Accesso anticipato” su ciascuno dei tuoi dispositivi.

Ecco come attivare la funzionalitá

Per attivare la funzionalitá su Android e iOS, apri Impostazioni> Tocca Account Gmail ed in Generale seleziona “Chat (accesso anticipato)”. Dopodiché dovrai cliccare su “Provalo” e l’app di Gmail si riavvierá con un tutorial e la richiesta di disattivare le notifiche dell’app Google Chat (se installata).