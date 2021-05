Expert distrugge le offerte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una serie di prezzi molto più bassi del normali, adatti per tutte le tipologie di utenti.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di expert, possono essere tranquillamente completati anche sul sito ufficiale (a patto che siate disposti a pagare le spese di spedizione) fino al 23 maggio 2021. Tutti coloro che sceglieranno uno dei prodotti contrassegnati, riceveranno inoltre in regalo lo Smart Kit, composto da Microsoft 365 e dal Mobile Mouse, per un valore complessivo di 88 euro. Ricordiamo essere inoltre possibile optare per il Tasso Zero, ovvero la rateizzazione del pagamento in comode rate fisse mensili, senza doversi minimamente preoccupare degli interessi.

Se volete avere sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon, ricordatevi di iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Expert: tantissimi sconti per tutti i gusti

Gli sconti più interessanti del volantino Expert passano come al solito per la telefonia mobile, qui gli utenti possono spaziare tra i più allettanti prodotti attualmente in commercio, senza essere costretti a spendere cifre relativamente folli.

Nello specifico sarà possibile pensare d acquistare Samsung Galaxy S21+ a 849 euro, Galaxy A52 a 349 euro, Galaxy A72 a 469 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 329 euro, Xiaomi Redmi 9T a 189 euro, Xiaomi Redmi 9 a 129 euro, Oppo A94 a 369 euro, Oppo A74 a 299 euro, Oppo A15 a 139 euro, Realme 8 Pro a 299 euro, Reame 8 a 229 euro, Realme C21 a 129 euro, Vivo Y70 a 219 euro, Samsung Galaxy A71 a 299 euro, Motorola Moto G10 a 169 euro, Vivo Y20s a 159 euro, Motorola Moto E7 Power a 139 euro e similari.