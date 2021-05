Continuano le ricerche per una delle banche più famose e importanti: Intesa Sanpaolo. Servono nuovi dipendenti sia laureati che diplomati. La sua crescita costante la obbliga a inserire nuove figure professionali nel suo organico. Grandi opportunità quindi per chi cerca lavoro. Sono diverse le candidature ancora aperte. Ecco le offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo.

Molte opportunità di lavoro e crescita in Intesa Sanpaolo solo con un diploma in mano

Per poter avere accesso a tutte le opportunità di lavoro ancora aperte in Intesa Sanpaolo occorre recarsi sul suo sito ufficiale a questo link. Qui ogni utente potrà, in tutta calma, esaminare tra le posizione aperte quella che più si confà alle sue caratteristiche e capacità.

Non tutte le offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo richiedono la laurea. Ad esempio la banca ricerca nuovi agenti per la sua Agents4You. Questa nuova rete agenziale è controllata al 100% da Intesa Sanpaolo e si occupa di promuovere e offrire prodotti di finanziamento, servizi di pagamento e prodotti assicurativi.

Il lavoro avviene fuori sede e in completa autonomia potendo gestire orari e appuntamenti in modo del tutto indipendente. Si possono candidare tutti coloro che hanno conseguito una Laurea o un Diploma Quinquennale e un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. La candidatura deve essere compilata online a questo link.

Un’altra opportunità è Intesa Sanpaolo Casa dove giovani intraprendenti potranno introdursi nel mondo immobiliare al fianco di un gruppo davvero importante.

Un ventaglio di proposte lavorative per tutti i gusti

Intesa Sanpaolo offre un ventaglio di proposte lavorative per tutti i gusti. Per vedere le offerte disponibili vi rimandiamo a questo nostro articolo. Ci sono molte opportunità nelle diverse città italiane, ma anche all’estero.

In tempi di Covid-19 trovare un lavoro non è sicuramente affar facile. Speriamo, con questo articolo, di aver aiutato qualcuno a cogliere una buona opportunità lavorativa. Ma soprattutto che possa essere duratura e soddisfacente.