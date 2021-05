Asus è pronto per rilasciare un nuovo smartphone della serie di dispositivi Zenfone che sará il successore dell’Asus Zenfone 7. Il prossimo Zenfone 8 arriverrá oggi 12 maggio e sul web sono trapelate giá le informazioni riguardanti l’hardware ed il prezzo prima della presentazione ufficiale.

Secondo un rapporto di 91Mobiles, il nuovo Asus Zenfone 8 avrá un prezzo di circa € 700 per la versione “standard”. Queste informazioni sono state fornite dal tipster Sudhanshu, il quale ha anche fornito una serie di configurazioni di tipo RAM e archiviazione interna insieme ad immagini di rendering.

Asus Zenfone 8 sará presentato oggi ufficialmente

Secondo il tipster, l’Asus Zenfone 8 sará disponibile in tre varianti: il modello “base” avrá 8 GB di RAM e 128GB di memoria interna, il modello “medio” sará fornito di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e la variante “top” includerá 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per quanto riguarda i prezzi, la variante base costerá circa € 700, quella media intorno ai € 750 e la variante superiore € 800.

I rendering confermano che l’Asus Zenfone 8 presenterá una configurazione a doppia fotocamera sul retro ed un display con un foro per la fotocamera selfie. Secondo un precedente leak, lo Zenfone 8 includerá un display di 5,92 pollici. Altre specifiche trapelate di Zenfone 8 indicano un display da 120 Hz, una fotocamera principale da 64 MP, una ricarica rapida da 30 W ed una jack per le cuffie da 3,5 mm.

Sebbene Asus abbia rilasciato un rendering ufficiale dello Zenfone 8, in cui viene mostrato che lo smartphone non sará dotato di una fotocamera in stile flip come Zenfone 7, i rapporti suggeriscono che una versione con fotocamera flip potrebbe essere in lavorazione. Questo modello offrirebbe specifiche aggiornate, tra cui un display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, 256 GB di spazio ed una capacitá della batteria di 5000 mAh.