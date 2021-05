Asus annuncerá ufficialmente lo Zenfone 8 mini ed il modello standard oggi. Entrambi gli smartphone sono stati svelati sul web, compresi dettagli sul reparto hardware. L’ultima perdita rivela quanto costerá il modello compatto. L’asus Zenfone 8 sará disponibile in Europa con un prezzo che parte da € 700 per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Secondo 91Mobiles, le altre configurazioni avranno un costo di € 750 per il modello da 8GB e 256 GB di memoria interna e di €800 per il modello da 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo Zenfone 8 puó essere considerato al momento una delle migliori alternative all’iPhone 12 mini sia uno dei suoi concorrenti piú diretti.

Asus Zenfone 8: la presentazione è prevista per oggi

Il prodotto Apple parte da € 800 in Europa ed offre 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna. Dunque, sembra che Asus stia cercando di superare la concorrenza e – stando ai dati svelati – in termini di hardware lo ha giá superato. Oltre alle suddette configurazioni di archiviazione, Zenfone 8 offrirá un display da 5,92 pollici a 120 Hz abbinato ad un foto per la fotocamera selfie ed uno scanner di impronte digitali sullo schermo.

Lo Snapdragon 888 di Qualcomm si trova all’interno dello smartphone e Asus lo accompagnerá con una batteria da 4000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30 W. Per quanto riguarda la configurazione a doppia fotocamera sul retro, è presente un Sony IMX686 da 64 megapixel.

Asus aveva precedentemente utilizzato quel sensore su Zenfone 7 Pro e ROG Phone 3. C’è anche una fotocamera macro da 12 megapixel che, secondo quanto riferito, puó scattare foto macro ed uno snapper selfie da 12 megapixel.