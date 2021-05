Particolare attenzione viene richiesta agli utenti per alcune app Android infette scoperte tali a seguito di un’approfondita indagine condotta dagli esperti di McAfee. All’interno dello store di Google si sono insinuate componenti dannose per gli utilizzatori del robottino verde. Ci sono 8 app pericolose che è necessario eliminare al più presto dal proprio dispositivo. Ecco quali sono e cosa possono provocare se utilizzate.

App Android scoperte malware: queste sono da eliminare subito

Le applicazioni in questione sono già state rimosse dallo Store dopo le indagini ma potrebbero permanere sui dispositivi dopo l’installazione o il loro reperimento su fonti alternative. Per nessuna ragione occorre scaricare, installare ed utilizzare i seguenti malware Android:

com.studio.keypaper2021

com.pip.editor.camera

org.my.favorites.up.keypaper

com.super.color.hairdryer

com.ce1ab3.app.photo.editor

com.hit.camera.pip

com.daynight.keyboard.wallpaper

com.super.star.ringtones

Si tratta di soluzioni destinate all’editing delle foto ed all’applicazione di sfondi, suonerie ed altre funzionalità specifiche legate alla fotocamera. Originariamente innocue si sono rivelate fatali con l’applicazione degli ultimi aggiornamenti. Questi hanno garantito l’installazione del virus Etinu.

A fronte della scoperta il valore di utenti che hanno adottato queste componenti è stato pari a 700.000 installazioni orientate soprattutto nel contesto del mercato asiatico. Se per qualche ragione le avete installate il consiglio resta quello di eliminarle al più presto provvedendo ad effettuare un wipe dei dati ed un controllo incrociato con il Play Protect di Google ed un antivirus efficiente per eliminare eventuali residui malevoli presenti su smartphone e tablet.

Seguiti per ulteriori notizie sulle vulnerabilità Android ed attiva la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sulle applicazioni in arrivo. Ogni giorno pubblichiamo una lista di app gratuite da scaricare senza impegno. Non mancare all’appuntamento.