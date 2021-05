Iliad ancora nel mese di Maggio punta grandi risorse alla promozione della sua principale tariffa, l’oramai famosa e popolare Flash 100. I clienti che decidono di sottoscrivere questa vantaggiosa tariffa riceveranno un pacchetto di consumi quasi senza limiti.

Nel dettaglio, le soglie di consumo della promozione prevedono chiamate ed SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione internet. Il costo mensile sarà di 9,99 euro.

Iliad, stop alle tariffe low cost per i già clienti

Ovviamente, in linea con le precedenti iniziative di casa Iliad, anche Flash 100 si contraddistingue per un conveniente rapporto tra consumi e costi. Attenzione però: se il lato positivo di questa tariffa è ben noto, c’è un lato negativo che pochi conoscono. La promozione si apre esclusivamente alla platea dei nuovi clienti. Ancora oggi, infatti, per gli abbonati attuali di Iliad non è possibile accedere al servizio di cambio tariffa.

Dopo tre anni di permanenza e di attività in Italia, i clienti che decidono di attivare una SIM con l’operatore francese ancora non sono in grado di modificare in corso d’opera la ricaricabile di riferimento. E’ confermata quindi la corrispondenza unica tra il profilo tariffario e la ricaricabile.

Lo svantaggio svantaggiati più ampio in questa circostanza è per i clienti con le prime offerte di Iliad, ora impossibilitati a convergere su una ricaricabile più convenente come la Flash 100.

Per scegliere la Flash 100 partendo da una SIM già attiva, vi è un procedimento molto meccanico. I clienti dovranno procedere con l’attivazione di una nuova rete e conseguente nuovo numero di telefono.