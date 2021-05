Truffe: allerta per gli anziani, i Carabinieri corrono in soccorso

Inutile girarci attorno, gli anziani sono i soggetti più a rischio per quanto riguarda le truffe. A tal proposito i carabinieri hanno deciso di realizzare ben 10 mila copie di un opuscolo che rivela agli adulti tutti i consigli per salvarsi dal raggiro.

Truffe: gli avvertimenti della polizia

Nello scritto viene ricordato di “non farsi distrarre per strada o aprire a sconosciuti, non tenere in casa oggetti preziosi o denaro, non farsi raggirare da un semplice tesserino di riconoscimento”. Tante volte, infatti, capita che dei falsi addetti di luce e gas riescano a convincere gli anziani tramite varie tecniche. In ogni caso è bene contattare immediatamente il 112, numero unico delle emergenze, oppure andare presso una stazione dei carabinieri.

“I consigli dei carabinieri contro le truffe agli anziani” però sono anche legate all’emergenza pandemica in corso e, al contempo, le misure anti-contagio hanno reso più difficile condurre campagne di sensibilizzazione in presenza, incontrando le persone. Ed allora è l’Arma che va incontro agli anziani, incontrandoli là dove si recano per vincere la battaglia contro il virus.