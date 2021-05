The 100 è ormai giunta al termine ma i fan sembrano sperare ancora nell’uscita di un’ottava stagione della serie TV. The 100, ideata da Jason Rothenberg, è iniziata nel 2014 mentre l’ultima puntata è stata rilasciata molto tempo fa; per la precisione l’8 febbraio 2021. La serie racconta la storia di cento giovani costretti a tornare sulla Terra per scoprire se possa essere di nuovo abitabile.

Il mondo in cui ambientato The 100 infatti ha visto la distruzione del pianeta Terra a causa di una guerra nucleare. Per scampare all’estinzione gli essere umani allora ci sono dovuti rifugiare all’interno di una stazione spaziale chiamata Arca. Passati però quasi 100 anni la terra potrebbe essere tornata vivibile ecco allora che partono le missioni di esplorazione.

The 100: stagione otto, si o no?

La serie the 100, lo ricordiamo, è prodotta da CW Network, mentre invece viene distribuita da Netflix; tuttavia la casa madre sembra decisa a chiudere la serie con la settima stagione. Non sembrano esserci molti spiragli affinché venga prodotta una stagione otto. Sembrano dunque inutili le speranze dei fan che continuano a chiedere a gran voce l’uscita di una nuova stagione di The 100; c’è tuttavia un’altra possibilità che potrebbe accontentare tutti.

Negli ultimi tempi infatti si è preso a parlare di un possibile spin off nello show ambientato prima della fine del pianeta causata dalla guerra nucleare. Per ora si parla solo di voce ma visto l’amore dei fan per la serie non è un opzione da escludere completamente a priori. E scoprire come andrà finire non ci resta che attendere ed avere pazienza.