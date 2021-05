Gli smartphone al giorno d’oggi hanno assunto una centralità a dir poco assoluta, essi infatti smistano un’enorme quantità di dati, anche info e password molto importanti legate ai loro proprietari, caratteristica che li rende la preda perfetta di phishing o malware scritti proprio per rubare dati di vario tipo.

Proprio quello è l’obbiettivo di un nuovo malware chiamato FluBot, il quale negli ultimi giorni sta vedendo una campagna di distribuzione abbastanza massiva via SMS, i quali però non sono i soliti messaggi di phishing, essi infatti contengono un link che rimanda ad un malware che, una volta insediatosi all’interno del dispositivo, inizia a copiare dati di ogni tipo, prediligendo dati bancari e info per l’autenticazione a due fattori, senza disdegnare però, password, file vari e messaggi di testo.

SMS FluBot

L’SMS in questione si spaccia per una comunicazione DHL che avvisa l’utente di un pacco offrendogli un link per accedere al tracciamento in tempo reale e ottenere più informazioni.

Una volta cliccato esso rimanderà alla pagina dove è presente il malware vero e proprio, verrà infatti scaricato il file DHL.apk con la richiesta di installazione, la quale, se effettuata, darà in mano il vostro dispositivo al malware, il quale oltre a rubare i dati, invierà una copra del messaggio a tutta la vostra rubrica.

Inutile stare a dire che se ricevete SMS improvvisi di questo tipo, la stragrande maggioranza delle volte si tratta di smishing o di malware, l’azione migliore da fare è cestinare tutto immediatamente, in modo da non mettere in pericolo i vostri dati.