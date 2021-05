IPTV, Serie A e Champions gratis con rischio multa: sanzioni fino a 25.000 euro

La volontà di sottoscrivere un abbonamento illegale servito dalla pirateria può rappresentare un modo di incappare in grossi rischi con la legge. In tanti, soprattutto quelli che detengono un abbonamento IPTV, proprio questo non l’hanno capito. La Guardia di Finanza starebbe conducendo dell’indagini per smantellare le organizzazioni e le varie piattaforme, con gli utenti abbonati che dovranno dunque prendersi le conseguenze.

IPTV: rischi su rischi con un abbonamento pirata, ecco a quanto ammontano le multe

Avete un abbonamento IPTV? Potresti rischiare seriamente di finire nei guai. La Guardia di Finanza infatti ultimamente ha scoperto alcune piattaforme, tramite le quali ha rintracciato diversi utenti abbonati. Il tutto grazie agli indirizzi IP. Le multe andrebbero da 2000 a 25.000 € senza possibilità di poter vedere le sanzioni cancellate.

Soddisfatto di quanto ottenuto con le operazioni Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A:

“L’obiettivo finale che ci siamo posti è l’azzeramento delle trasmissioni illecite, a tutela del nostro prodotto, dei licenziatari e del consumatore che si abbona ai servizi pay perché’ l’industria del calcio non può tollerare questo sottobosco malavitoso che drena risorse al sistema. I recenti provvedimenti emessi da diversi Tribunali, in particolare quello di Milano, ci confermano che stiamo agendo nella giusta direzione e grazie alla stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine abbiamo raggiunto risultati che nessun’altra Lega di calcio in Europa è riuscita ad ottenere negli ultimi mesi”.