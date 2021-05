Il Cybertruck di Tesla ha suscitato scalpore a New York. Elon Musk ha sfoggiato il nuovo veicolo dell’azienda di cui è CEO in occasione dell’evento Saturday Night Live.

Il prototipo del futuristico veicolo elettrico è stato avvistato in giro per Manhattan poche ore prima che Musk fosse ospite del famoso spettacolo comico prodotto dalla NBC. Tesla ha pubblicato un video del Cybertruck che attraversa il quartier generale della NBC. Musk al momento è il primo non intrattenitore o atleta ad essere ospite d’onore durante il SNL. L’ultimo ad aver rivestito questo ruolo è stato Donald Trump.

Tesla ha mostrato il Cybertruck nel suo showroom di Manhattan questa settimana durante le prove di Musk per la sua svolta tanto attesa nello show. In un certo senso due eventi in uno. I social media sono tappezzati di immagini e video del Cybertruck mentre si muove agilmente per la città.

Tesla: Elon Musk mostra a tutti il nuovo e tanto atteso Cybertruck

Musk ha anche risposto a un tweet di @ericrihlmann che ha pubblicato una foto del Cybertruck parlando di “vibes da Blade Runner”. “Bella foto”, ha replicato Musk. Il Cybertruck era stato annunciato un po’ di tempo fa ma nessuno si aspettava sarebbe stato pronto all’inizio dell’anno, ad eccezione di Musk. Non solo le tecnologie ma anche il design stesso di questo veicolo sono completamente diverse da ciò cui siamo abituati.

L’unica finitura disponibile per il veicolo sarà l’acciaio grezzo in cui entra l’esoscheletro antiproiettile. Il cyber-camion sarà anche velocissimo. Musk afferma che la versione a tre motori sarà in grado di raggiungere da zero a 60 mph in soli 2,9 secondi.