Tutti quelli che hanno un profilo WhatsApp sapranno sicuramente che il 15 maggio entra in vigore la nuova privacy policy dell’app di messaggistica più utilizzata in assoluto. Infatti, è la stessa app che ce lo ricorda con un messaggio a pieno schermo che appare ogni qualvolta apriamo l’app dopo diverso tempo che non la utilizziamo.

L’unica maniera per cancellare il messaggio è andare ad accettare la nuova policy, la quale dovrebbe metterci al sicuro da qualcosa che molti temono. Infatti, nel momento in cui non accettiamo la privacy, il profilo WhatsApp verrà automaticamente cancellato. Ma è una leggenda o è realtà? L’azienda del gruppo Facebook ci ha tenuto a chiarire che nessun profilo verrà cancellato, anche se non si accettano le condizioni.

WhatsApp: la risposta ufficiale dell’azienda

In una nota dell’azienda si legge: “Abbiamo trascorso gli ultimi mesi a fornire ulteriori informazioni sul nostro aggiornamento agli utenti di tutto il mondo. In quel lasso di tempo, la maggior parte delle persone che l’hanno ricevuto ha accettato l’aggiornamento e WhatsApp continua a crescere. Tuttavia, per coloro che non hanno ancora avuto la possibilità di farlo, i loro account non verranno eliminati o perderanno funzionalità il 15 maggio. Continueremo a fornire promemoria a quegli utenti all’interno di WhatsApp nelle settimane a venire“.

Questo cosa significa? Significa che la data del 15 maggio resta, ma nessun profilo verrà effettivamente cancellato. Tuttavia, chi non accetta continuerà a ricevere il messaggio per alcune settimane.

Nelle ultime FAQ presenti sul blog ufficiale di WhatsApp, leggiamo che dopo alcune settimane il messaggio diventerà praticamente fisso. Quindi, da quel momento in po, l’app funzionerà con dei limiti, i quali diventeranno sempre più forti nel corso delle settimane: