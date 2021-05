Sono ormai numerose le situazioni in cui tanti cittadini italiani non sono a conoscenza del fatto che possono essere potenzialmente in possesso di SIM telefoniche che possono valere davvero una fortuna. Pare, infatti, che le suddette sono anche chiamate Top Number, e questo soprattutto grazie al valore importante che stanno acquisendo negli ultimi anni.

È importante specificare che, comunque, andiamo a parlare di utenze davvero molto rare, e questo è dovuto particolarmente al fatto che queste SIM hanno in sé una sequenza di numeri davvero particolare. Proprio per questo motivo, sono tanti i collezionisti che stanno provando ad ottenere questi pezzi rari.

Come detto prima, la particolarità di queste SIM consiste principalmente in una sequenza di cifre davvero singolare, e questo non poteva passare inosservato agli occhi attenti dei giornalisti de Le Iene, i quali hanno subito messo in essere un servizio televisivo per andare a parlare di queste famosissime SIM.

SIM Top Number: ecco i numeri di telefono fortunati

I numeri di telefono che Le Iene hanno tenuto in considerazione sono quelli più ricercati in tutta Italia. C’è da segnalare una cosa importante: coloro che hanno lavorato al progetto, hanno prontamente tenuto un’asta benefica per l’acquisto delle SIM Top Number. Infatti, alla suddetta hanno partecipato ben 600 acquirenti, e il tutto è stato dato all’Istituto Nazionale Tumori ai fini della ricerca.

Ecco di seguito la lista delle SIM più importanti presenti sul territorio italiano: