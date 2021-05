DAZN: la domenica mette a disposizione del pubblico le ultime partite in esclusiva

Le varie stagioni calcistiche sono arrivate ormai al culmine, sia per quanto riguarda i campionati che le varie coppe di lega ed europee. I grandi licenziatari stanno infatti svolgendo un ottimo lavoro nel portare agli utenti abbonati tutto il calcio che conta. Tra questi a distinguersi, oltre a SKY, c’è anche DAZN, azienda che opera in live streaming ormai da qualche anno. Il suo obiettivo è quello di offrire il panorama più vasto possibile dal punto di vista sportivo, migliorando pian piano la qualità sulla quale molti utenti hanno avuto da ridire.

Secondo quanto riportato dal prossimo anno, con l’acquisizione completa dei diritti del campionato di Serie A, DAZN si affiderà a nuovi partner per avere una maggiore qualità. Attualmente però gli utenti sono focalizzati sulla fine dei campionati, attendendo le partite del fine settimana con molta trepidazione. Anche in questo caso ci saranno tanti incontri in esclusiva, i quali rappresenteranno viatici molto importanti per alcune squadre. In basso potete trovare l’elenco completo incluso nel solito abbonamento da 9,99 € al mese.

DAZN: ecco in esclusiva tutte le restanti otto partite della domenica, elenco e orari