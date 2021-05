In tutto il mondo si sta facendo sempre più alta la febbre da Stranger Things; lo show Netflix infatti è tra i più amati dai fan che attendono impazienti l’uscita della quarta stagione. In realtà la quarta stagione di Stranger Things sarebbe dovuta essere già disponibile ma, come molte altre serie, a subito un brusco stop a causa dello scoppio della pandemia di COVID-19.

Per fortuna dei fan però la troupe è tornata a girare e le riprese vanno avanti malgrado le difficoltà. Per chi l’avesse dimenticato Stranger Things racconta delle avventure di un gruppo di ragazzi della cittadina di Hawkins e del loro incontro con Undi la cui origine cela un incredibile mistero.

Stranger Things: finalmente un nuovo trailer

Ad alleggerire l’attesa per l’uscita della quarta stagione di Stranger Things è finalmente stato reso disponibile un nuovo trailer; se ancora non l’avete visto potete farlo cliccando su questo link. Un trailer sicuramente molto inquietante e ci mostra uno scorcio del passato di 11 quando era ancora imprigionato. Benché sia stato rilasciato un nuovo trailer non si hanno ancora informazioni certe sulla data di lancio della quarta stagione.

Stando alle news che arrivano dal set però di sicuro non potremo vedere la quarta stagione di Stranger Things prima della fine dell’estate; molto probabilmente il rilascio della nuova stagione avverrà verso la fine del 2021 o nel peggiore dei casi nei primi mesi del 2022. Per scoprire la data di rilascio della serie Netflix dunque non ci resta che attendere altre news e sperare che la produzione non incontri ulteriori intoppi.