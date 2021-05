L’operatore virtuale Very Mobile, lo scorso 5 maggio 2021 ha sostituito alcune offerte con le nuove Very 5.99 e Very 11.99 50 Giga, che rispetto alle precedenti prevedono un bundle di dati mensile maggiore.

Tutti i clienti dell’operatore hanno la possibilità di disdire una vecchia offerta per attivare una delle due appena menzionate, a partire da soli 5.99 euro al mese. Scopriamo maggiori dettagli.

Very Mobile: cambiate la vostra offerta con una nuova da 5.99 euro al mese

Nello specifico, Very 5,99 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 5,99 euro al mese. La precedente, Very 4,99, prevedeva invece ogni mese un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile al costo di 4,99 euro al mese.

L’operatore in questo caso ha di fatto incrementato il costo dell’offerta più bassa, passando da 4,99 a 5,99 euro al mese, a fronte di un incremento del traffico dati che passa da 30 Giga al mese a 50 Giga al mese. La Very 5,99 può essere attivata su un nuovo numero oppure in portabilità se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e alcuni operatori virtuali

Se invece si proviene da TIM, Vodafone, WindTre, ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu, è disponibile la nuova Very 11,99 che offre un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 4G al prezzo di 11,99 euro al mese. Per scoprire tutti gli altri dettagli non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.