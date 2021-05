La nuova campagna promozionale di Unieuro, intitolata appunto Passione Casa, riesce davvero a convincere gli utenti portando con sé prezzi molto più bassi del normale, e sconti assolutamente da non perdere.

Il risparmio, in questo caso è notevole, infatti basti pensare che tutti gli acquisti potranno esser completati sia nei punti vendita che sul sito ufficiale, avendo inoltre la possibilità di ricevere la merce gratuitamente al proprio domicilio, ma solo nel momento in cui si effettuerà un ordine del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: la spesa è come al solito ridottissima

La spesa da Unieuro è davvero molto più ridotta del normale, infatti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su un buonissimo quantitativo di sconti, tutti applicati su prodotti anche costosi. Sono presenti, come era immaginabile, gli ultimi top di gamma, come Samsung Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 o Oppo Find X3 Pro, senza però dimenticarsi che le migliori occasioni si raggiungono quando la spesa inizia a calare.

Restando difatti entro i 400 euro, si potranno raggiungere i vari Xiaomi Mi 10T Lite, Realme C21, Oppo Reno 4, Oppo A52, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A73, Oppo A94 e similari.

Tutti i prodotti effettivamente coinvolti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nei punti vendita di acquisto, nonché in versione completamente no brand, in modo da poter ricevere gli aggiornamenti dal produttore dello smartphone e non per mezzo di un operatore telefonico.