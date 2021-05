Samsung ha inaugurato il 2021 con il lancio, avvenuto nel mese di gennaio, dei suoi top di gamma Galaxy S21. I dispositivi che vanno a costituire la serie sono al momento tra i migliori e una delle caratteristiche che li rende senza alcun dubbio interessanti è il comparto fotografico. Il colosso non sembra volersi accontentare e proprio su quest’ultima componente incentra il suo lavoro puntando così alla realizzazione di un ulteriore smartphone, il Samsung Galaxy S22 Ultra, dotato di una fotocamera davvero incredibile.

Samsung Galaxy S22 Ultra: il device avrà un’ottima fotocamera!

IceUniverse riferisce che il Samsung Galaxy S22 Ultra monterà un comparto fotografico particolarmente sofisticato. Le ultime voci avevano ritenuto probabile la presenza di un sensore da 200 MP ma questo potrebbe non essere l’unico dettaglio rilevante. Lo zoom sarà il punto forte del dispositivo che, a differenza del suo predecessore, sarà dotato di una nuova tecnologia che prevede l’utilizzo di una lente periscopica innovativa per via della capacità delle sue componenti di muoversi.

L’indiscrezione, riferita dal portale SamMobile, afferma in sostanza la presenza di un sensore periscopico con zoom continuo sul Galaxy S22 Ultra che, grazie a ciò potrà garantire una qualità fotografica migliore rispetto a quanto proposto fino ad ora.

Il sensore sul quale Samsung sembra essere a lavoro potrebbe poi essere sfruttato anche su ulteriori dispositivi ma si tratta di ipotesi ancora prive di conferme. Le notizie sul prossimo top di gamma Galaxy S22 Ultra lasciano intuire l’arrivo di un device sicuramente interessante ma sarà necessario attendere ancora per poter scoprire tutti i dettagli. Il lancio del dispositivo potrebbe non avvenire prima del 2022!