Negli ultimi tempi le offerte TIM hanno marcato il territorio rispetto agli antagonisti del mondo promo mobile. La nuova operazione online viene proposta ad alcuni clienti di rete fissa con la possibilità di ottenere Giga Illimitati al costo di 9.99 euro al mese con inclusi anche chiamate ed SMS illimitati. Scopriamo i termini della nuova iniziativa.

TIM Cross: Giga Illimitati per sempre con la nuova operazione commerciale

Tim xTe Cross L è il nome della nuova campagna di cross selling online che molti stanno scegliendo direttamente dal sito ufficiale. Fino al 30 Giugno 2021 per i nuovi clienti sarà possibile avvantaggiarsi della sottoscrizione di questo nuovo abbonamento agevolato che richiede contestualmente la portabilità del numero mobile da qualsiasi gestore.

Per l’acquisto dell’offerta è previsto un contributo iniziale pari a 25 euro con 20 euro di credito residuo e 5 euro a copertura delle spese di attivazione per la SIM. Il pagamento è valido con carta di credito o contrassegno.

Nel dettaglio si scopre che l’iniziativa Passa a TIM Cross L include minuti ed SMS illimitati insieme a 50 Giga di traffico dati con tecnologia di rete 4G LTE al costo indicato. Il primo mese è gratuito con i successivi rinnovi che costano 9,99 euro al mese e costo di attivazione gratuito per procedure online. La velocità massima di navigazione è di 150 Mbps in download e ben 75 Mbps in upload.

Per chi ha la linea fissa resta aperta la possibilità di avere Giga Infiniti allo stesso prezzo applicato in precedenza per persistenza del contratto di linea fissa. In caso di rescissione dello stesso la promo continuerà a far valere le condizioni ad un costo di 14.99 euro al mese.

Il traffico dato vale in Italia ed include il servizio hotspot gratuito. Allo stesso modo è possibile gestire 5 Giga al mese aggiuntivi per il roaming UE senza ulteriori costi aggiuntivi.