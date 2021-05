Gli sconti del volantino Carrefour provano in tutti i modi a distogliere l’attenzione degli utenti dal mondo della rivendita di elettronica delle principali rivali del settore, lanciando prezzi più bassi e convenienti.

Gli acquisti, data la natura della campagna promozionale, possono essere completati in ogni punto vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni territoriali, senza però offrire la stessa possibilità di accesso online sul sito ufficiale. I prodotti sono commercializzati, salvo indicazione differente, in versione no brand, con la solita garanzia della durata di 24 mesi.

Carrefour: quanti sconti e che prezzi bassi

I prezzi disponibili da Carrefour sono decisamente più bassi del normale, portano con sé tantissime soluzioni interessanti, sebbene siano completamente legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, quindi con una spesa finale entro i 299 euro.

I modelli maggiormente interessanti riguardano Oppo A53s, TCL 10SE, Samsung Galaxy A12 o anche altri terminali di casa Oppo, ugualmente in grado di garantire prestazioni all’altezza.

Apprezzabile è infine la scelta di Carrefour di proporre sconti mirati sul mondo dei tablet, in questo caso sarà possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A7, spendendo solamente 249 euro.

Come specificato in precedenza, ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nello steso negozio di acquisto, e sopratutto viene distribuito completamente sbrandizzato (di conseguenza gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico).

