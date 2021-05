Fino a domani 7 maggio 2021 TIM renderà disponibile la sua promozione con 100 Giga al mese per 3 mesi, legata all’attivazione del servizio TIM Ricarica Automatica. Torna quindi ad essere disponibile per alcuni giorni la promozione di TIM per ottenere 100 Giga al mese per 3 mesi.

Viene anche chiamata Promo 100Giga, disponibile dallo scorso 5 Maggio 2021 e fino a domani 7 Maggio 2021, sia online che presso i negozi TIM. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim: ritorna Ricarica Automatica fino a domani 7 maggio 2021

A partire dal 5 maggio, TIM ha iniziato a contattare alcuni clienti con un SMS informativo che informa sulla promo nuovamente attivabile: “Attiva TIM Ricarica Automatica e alla tua ricarica ci pensiamo noi, fidati! E in più hai 100GB aggiuntivi al mese x 3 mesi, cosa aspetti? La promo scade il giorno 07/05! Vai subito sull’ app.tim.it/tra o nei negozi TIM. Sarai avvisato con un SMS all’attivazione dei Giga aggiuntivi“.

I 100 Giga offerti in omaggio da TIM con la promo saranno utilizzabili solo dopo aver ricevuto l’SMS di conferma e verranno erogati comunque in automatico entro 72 ore dall’attivazione del servizio, andandosi a sommare a quelli del proprio bundle. La promozione di TIM non è valida per i clienti che stanno già beneficiando di un’offerta che eroga un vantaggio legato alla domiciliazione.

Il servizio gratuito TIM Ricarica Automatica prevede l’erogazione di una ricarica di importo pari al costo dell’offerta attiva su credito residuo, entro le 24 ore precedenti al rinnovo. La ricarica avviene in automatico tramite carta di credito, conto corrente o carte prepagate. La Ricarica Automatica non è disponibile per le offerte con costo di rinnovo inferiore a 2 euro al mese e per tutte le offerte con domiciliazione direttamente su carta di credito, conto corrente o bolletta TIM. Per scoprire tutti i dettagli su Ricarica Automatica, visitate il sito ufficiale dell’operatore.