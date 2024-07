TIM: il prezzo mensile della bolletta cartacea aumenta, ecco quanto costa

L’obiettivo delle grandi aziende che popolano il mondo è quello di ridurre certamente l’impatto ambientale. Tra tutte quelle che sono presenti in Italia, TIM è una delle aziende che più ci sta provando e questa volta unirà l’utile al dilettevole. Il colosso del mondo della telefonia infatti, anche per esigenze di carattere economico, dal prossimo 1 settembre 2024 ha deciso di rimodulare il costo della copia della fattura cartacea per alcuni clienti su rete fissa con Internet.

Manca quindi poco meno di un mese e mezzo al cambiamento, con il costo che sarà uguale per tutti. Il prezzo in più in fattura per chi decide di riceverla cartacea aumenterà tra 1,05 € e 1,95 €. Il totale sarà quindi 4,95 € IVA inclusa. Tutte le persone che sino ad ora hanno deciso dunque di ricevere a casa la bolletta di carta, dovranno pensarci due volte, in quanto il costo ormai è arrivato quasi a 5 €. Questo significa che in un anno consisterebbe in circa 60 €.

TIM aumenta il costo della bolletta cartacea: ora è impegnativo per tutti

Tutti i clienti che sono stati interessati dalla rimodulazione che avrà luogo a partire da settembre, hanno ricevuto un messaggio nella fattura della rete fissa da parte di TIM per quanto riguarda il mese di luglio 2024. Si vengono spiegati tutti i dettagli in merito alla nuova modifica contrattuale.

“In un contesto di crescente sensibilità verso la tutela ambientale, la modifica del costo in questione risponde all’esigenza di rendere più conveniente per i clienti il passaggio alla fattura digitale di TIM. Questo cambiamento promuove un circolo virtuoso che riduce l’uso della carta, il consumo di energia e, in ultima analisi, la produzione di CO2“.

Ovviamente l’operatore ha chiarito che tutti possono decidere di rifiutare la fattura cartacea. Coloro che inoltre non hanno preso di buon grado questa decisione potranno anche decidere di recedere passando ad un altro operatore senza alcun problema.