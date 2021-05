Sky potrebbe rivedere completamente la sua strategia nel corso dei prossimi mesi. La perdita dei diritti della Serie A per il prossimo triennio potrebbe coincidere con la perdita di un asset strategico per il futuro della tv satellitare. In mancanza del campionato, l’offerta commerciale della media company potrebbe spostarsi sempre di più sulla Fibra Ottica.

Sky senza Serie A, ma arriva la Fibra ottica gratis

Come in Regno Unito e Irlanda, anche in Italia Sky mette a disposizione degli utenti la Fibra ottica, attraverso il nuovo gestore Sky WiFi. Le migliori promozioni dedicate alla telefonia fissa sono garantite a tutti gli utenti che hanno dimostrato fedeltà negli anni alla causa della tv satellitare. Per accedere alle promozioni per la Fibra ottica sarà necessario completare la propria iscrizione alla piattaforma Extra.

Di base, Sky prevede due promozioni. Per gli utenti che hanno almeno un anno di abbonamento all’attivo per il satellitare ci saranno tre mesi a costo zero per la telefonia fissa. Ci sono invece sei mesi a costo zero per chi è cliente di Sky dal almeno sei anni.

Non solo però tariffe per i vecchi abbonati. Per i nuovi clienti, la media company ha pensato ad una diversa impostazione delle sue offerte. Oltre ai pacchetti per la tv satellitare, Sky garantisce ora promozioni all inclusive con Fibra ottica e tv.

Al costo di 39,99 euro gli abbonati riceveranno tutti i canali del ticket Intrattenimento e la connessione internet con le velocità della Fibra ottica. Il costo sarà bloccato per i primi 18 mesi.