La società dietro l’applicazione di incontri Tinder ha fatto una previsione importante. Considerando che molti dei paesi in cui l’app è particolarmente usata il piano vaccinale sta proseguendo a ritmi importanti, la crescita di utenti nei prossimi mesi sarà molto importante. Con il ritorno alla normalità ci sarà anche voglia di un ritorno a incontrare dei partner.

Tinder si vuole far trovare preparata al possibile scenario di questa estate. Frotte di individui, di qualsiasi genere e orientamento, pronti a cercare un possibile partner con cui divertirsi. La previsione quindi parla di profitti importanti, una crescita delle entrate di oltre il 20% rispetto all’anno scorso.

Si tratterebbe di un aumento importante per Tinder anche perché l’app è stata comunque molto utilizzata durante la pandemia. Visto che non si poteva uscire per andare a rimorchiare, usare l’app è diventato quasi necessario per molti. Questa previsione ha fatto crescere il valore delle azioni del 6%.

Tinder e un’estate di fuoco

Ovviamente le previsioni di Tinder in fatto di incontri romantici sono state calcolate anche tenendo a mente che ci sono situazioni attualmente al limite, come l’India e il Brasile, ma anche il Giappone. I primi due paesi in questione potrebbero in qualche modo metterne in ginocchio altri, soprattutto quelli confinanti. In sostanza il CEO ha sottolineato che la crescita ci metterà un po’ a palesarsi.

In sostanza, c’è da rispolverare Tinder per chi avesse smesso di usarlo. Sicuramente ci saranno più utenti attivi del solito, soprattutto per chi cerca una compagnia femminile visto che in questi mesi ci sono state molte lamentale da questo punto di vista. Per molti l’applicazione era diventata solo un modo per sponsorizzare il proprio profilo Instagram, o profili su altre piattaforme il cui modello di business non è esattamente fare incontrare due persone.