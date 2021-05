Gli scienziati, grazie al telescopio Fermi, sono riusciti ad isolare le 14 anti-stelle, le quali possiedono proprietà di emissioni che possono essere paragonabili a quelle attese per le stelle di materia. La natura di queste fonti non si sa ancora, di fatto queste anti-stelle potrebbero essere emettitori di raggi gamma.

In più, il team di Irap è riuscita anche a stimare il numero massimo di anti-stelle che potrebbe essere presenti nella Via Lattea. Nel caso in cui queste fossero distribuite come ordinarie, potremmo avere massimo una stella di antimateria ogni 300 o 400mila stelle comuni. Tuttavia, andare a dimostrare ciò risulta essere molto complicato. Nello studio si legge che questi oggetti potrebbero essere nati all’inizio dell’Universo, e potrebbero nascondersi dai telescopi a raggi gamma dentro l’alone che vira attorno alla Via Lattea.