Carrefour prova in tutti i modi ad assecondare le richieste e le necessità degli utenti, lanciando una nuova campagna promozionale appositamente pensata per stupire coloro che sono alla ricerca del massimo con il minimo sforzo.

Il volantino risulta essere fruibile praticamente ovunque sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. Gli acquisti non possono essere effettuati, allo stesso prezzo di vendita, sul sito ufficiale; allo stesso modo i prodotti sono comunque commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Carrefour: quanti sconti e che risparmio

Spendere poco con Carrefour è veramente semplice, sebbene a tutti gli effetti sia necessario votarsi alla fascia intermedia della telefonia mobile, in questo caso si potranno raggiungere incredibili sconti da non perdere assolutamente di vista.

Nello specifico parliamo di Samsung Galaxy A12, Oppo A53s, TCL 10SE e Xiaomi Redmi 9T, tutti in vendita ad un prezzo che non supererà i 299 euro di spesa, per la versione ovviamente no brand.

Sempre all’interno dello stesso volantino risulterà essere possibile ottenere l’acquisto di alcuni dei migliori elettrodomestici, nonché televisori di ultima generazione, raggiungibili anche a prezzi molto più bassi del normale.

Ricordando che gli acquisti potranno essere completati solamente nei punti vendita fisici, per godere di una visione d’insieme di ciò che vi aspetta, dovrete aprire le pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo (cliccatele per riuscire a visualizzare in alta definizione).