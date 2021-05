Apple sta pianificando di rilasciare uno smartphone pieghevole, ma ció non avverrá presto. Nel frattempo, Samsung ha praticamente messo in funzione la “gara” per i device pieghevoli ed ora l’azienda si prepara a rilasciare la terza generazione di Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Oggi abbiamo l’opportunitá di dare un’occhiata ad alcuni leak del Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 grazie a una fonte anonima che é riuscita a catturare degli scatti dei filmati dai video promozionali dell’azienda.

La cosa principale che salta subito all’occhio è che il Galaxy Z Fold 3 è il primo smartphone pieghevole dell’azienda con una fotocamera con schermo secondario. Tra l’altro si parla anche del supporto per lo stilo S Pen e, come con i Galaxy Note, il nuovo prodotto offrirá diverse funzionalitá progettate proprio per questo tipo di supporto.

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Flip 3: le immagini provengono da un video promozionale

Un’altra importante innovazione è il Gorilla Glass Victus, che copre lo schermo esterno. Samsung presterá attenzione anche a migliorare la flessibilitá del meccanismo a cerniera. Inoltre, sembra che il Fold 3 potrebbe essere il primo smartphone pieghevole impermeabile. L’azienda abbandonderá la forma rettangolare della fotocamera principale preferendo un’unitá ovale con tre sensori di immagine e un flash LED. Secondo alcune indiscrezioni, la risoluzione dei sensori del Fold 3 sará di 64 + 12 + 5 MP.

Lo smartphone dovrebbe essere dotato anche di Snapdragon 888. Le immagini svelate sul web indicano che il Flip 3 riceverá un display esterno leggermente piú grande rispetto al suo predecessore. La fotocamera principale è doppia e i sensori hanno una disposizione verticale. Sembra che il device potrá essere acquistato nei colori bianco, nero, viola e verde. Secondo alcune indiscrezioni, la presentazione ufficiale avverrá a luglio.