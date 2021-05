Postemobile è un operatore virtuale che mette a disposizione degli utenti un catalogo abbastanza fornito di offerte interessanti, con tante offerte con minuti e Giga per navigare in internet. Per quanto riguarda il mese di maggio, pare che siano state prorogate alcune offerte di punta dell’operatore, come Creami Relax 20 e Creami Relax 20 Special. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Postemobile: ecco le offerte che hanno riscosso maggior interesse

Come detto poc’anzi, l’operatore virtuale Postemobile ha prorogato fino al 15 maggio due offerte molto interessanti. La prima è Creami Relax 20, la quale ad un costo mensile di soli 8 euro, mette a disposizione minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 10 Giga di traffico in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download. Questa è una promo davvero molto particolare, poiché il suo costo mensile andrà a scendere dopo alcuni mesi fino a 6 euro. Per connettersi ad internet, invece, il traffico dati aumenta fino a 20 Giga dopo il 13° rinnovo.

Dopodiché, abbiamo una variazione di quest’ultima promo, e si chiama Creami Relax 20 Special. Con la suddetta si possono pagare 36 euro per i primi 36 mesi di promo, e dopo si pagherà 6 euro al mese. Avremo chiamate ed SMS illimitati e 20 Giga di traffico internet.

Infine, abbiamo Creami Relax 100, dove abbiamo chiamate ed SMS illimitati e 100 Giga di traffico dati. La promo ha un costo di 10 euro mensili che vanno a scendere dopo il quarto e il settimo rinnovo, rispettivamente a 9 e 8 euro. Per ulteriori novità, consultate il sito ufficiale dell’operatore.