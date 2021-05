Alcuni utenti Kena Mobile esulteranno di fronte alla possibilità di ricevere un omaggio davvero considerevole per aver aderito alle offerte del gestore virtuale sussidiario di TIM. Con grande stupore si annuncia la possibilità di beneficiare di un importante upgrade tecnico che bypassa le classiche promozioni per spingere la massima velocità di download al di là dell’attuale limite di 30 Mbps. L’incremento arriva, ma solo per alcuni utenti aderenti a specifiche promozioni che indicheremo qui a seguire. Scopriamo quali sono.

Quali promo Kena Mobile ottengono la massima velocità Internet in Italia?

La risposta a questa domanda viene fornita dallo stesso MVNO reduce da una serie di successi nazionali di non poco conto. Massimo rapporto quantità/prezzo ma anche la qualità se ne avvantaggia dopo la nuova mossa che regala 60 Mbps di banda per l’accesso alla rete Internet da Mobile. Nello specifico sono coloro che hanno scelto le seguenti tariffe ad avere il beneficio di un’ottimizzazione simile:

Kena 9,99

100 Giga

minuti e SMS illimitati

Costo: 9,99 euro al mese per chi effettua portabilità da iliad e MVNO (con l’esclusione di Very Mobile) o attiva un nuovo numero.

Kena 12,99

70 Giga

minuti e SMS illimitati

Costo: 12,99 euro al mese per nuovi clienti in portabilità.

Si fa presente che – dietro indicazione del gestore – è anche possibile beneficiare dell’attivazione dell’opzione Kena 9,99 per coloro la cui linea è stata temporaneamente dismessa per mancata ricarica entro 90 giorni dalla data prevista dall’ultimo rinnovo utile. In tal caso il ripristino è sempre disponibile tramite Servizio Clienti gratuito al 181 da rete mobile oppure online tramite sito ufficiale. In tal caso, di fatto, l’aumento di velocità verrà ugualmente corrisposto senza ulteriori oneri economici a carico dell’utente.