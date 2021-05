In questi ultimi anni molte rinomate aziende del settore mobile hanno deciso di rimuovere il jack audio dai propri smartphone di fascia alta. Tuttavia, sembra che le cose stiano finalmente per cambiare, almeno in casa Asus. Secondo un nuovo teaser pubblicato in queste ore, infatti, sui nuovi device della serie Asus Zenfone 8 tornerà proprio questa caratteristica.

Asus pronta a riutilizzare il jack audio sui suoi prossimi top di gamma

Qualche anno fa, fu in primis il colosso Apple ha eliminare dai propri smartphone il tanto amato jack audio da 3.5 mm per le cuffie. Dopo questa azienda, molte altre la seguirono, come Samsung, Huawei, Xiaomi e anche Asus. Tuttavia, come già accennato, sembra proprio che questa azienda abbia deciso di tornare sui propri passi. Grazie ad un nuovo teaser pubblicato ufficialmente, infatti, ora sappiamo che i prossimi Asus Zenfone 8 avranno nuovamente questa feature.

Nello specifico, da questo breve video teaser pubblicato dalla pagina ufficiale dell’azienda su Twitter possiamo avere la conferma di due dettagli. Il primo, come già detto, riguarda il jack audio e sappiamo che verrà inoltre collocato in alto sul frame. Oltre a questo, poi, è stata confermata la presenza sulla parte frontale dei dispositivi di un piccolo foro sul display per la fotocamera anteriore dedicata ai selfie. A quanto pare, quindi, Asus ha anche deciso di abbandonare la flip camera presente da due generazioni sui suoi smartphone di fascia alta.

Vi ricordiamo che il debutto ufficiale di questi nuovi device top di gamma di casa Asus (tra i quali ci sarà anche il compatto Asus Zenfone 8 Mini) si terrà il prossimo 12 maggio 2021.