Dopo aver visto l’ufficialità del singolare quanto appetibile Xiaomi Mi 11 Ultra, tanti di voi si saranno chiesti quando il dispositivo sarebbe arrivato ufficialmente in Europa. Finalmente abbiamo la risposta.

A renderlo noto è stata la pagina ufficiale di Xiaomi Olanda sul social network Facebook, che ha appena confermato quando Xiaomi Mi 11 Ultra arriverà ufficialmente nel mercato olandese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi 11 Ultra: abbiamo una data ufficiale

La data scelta corrisponde all’11 maggio, e il prezzo di lancio potrebbe corrispondere ai 1.199 euro annunciati durante l’evento di lancio, anche se la pagina olandese Xiaomi non fa particolari riferimenti al prezzo. Quanto appena detto è vero per il mercato olandese e, anche se non ci aspettiamo un lancio simultaneo in tutti i mercati europei, presumiamo che il lancio per il mercato italiano sia abbastanza vicino.

Vi ricordo che Xiaomi Mi 11 Ultra disporrà di uno schermo da 6,81 pollici di questo smartphone ha una risoluzione di QHD+ / 1440 x 3200 pixel ed è realizzato in tecnologia AMOLED. Il processore di questo dispositivo è un Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.84 GHz e ha un processore grafico Adreno 660. Abbiamo poi 12 GB di RAM e 256 GB di memoria non espandibile.

La fotocamera principale da 50 megapixel è dotata di flash Doppio a due tonalità e di stabilizzatore, per avere foto più nitide e meno mosse. I video possono essere registrati a 8K – 7680 x 4320 pixel e la fotocamera frontale ha una risoluzione di 20 megapixel. La batteria non removibile è da 5000 mAh. Non ci resta che attendere ancora una settimana per scoprire maggiori dettagli.