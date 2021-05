Purtroppo per gli utenti di Vodafone anche in questo 2021 non sono mancate le rimodulazioni di prezzo. Una modifica tariffaria è stata particolarmente sentita dagli abbonati con SIM attiva con il provider inglese. Nel corso delle ultime settimane, infatti, Vodafone ha deciso di incrementare i costi a listino della popolare tariffa Special 50 Giga.

Vodafone, per tanti clienti con Special 50 Giga costi in aumento sino a 2 euro

Per molti abbonati di Vodafone che hanno attivato la Special 50 Giga nel corso dei mesi precedenti è applicato ora un aumento di 2 euro sui costi di listino dello scorso 2020. Lo schema prevede ora un prezzo pieno mensile di 9,99 euro per alcuni clienti che pagavano sino a qualche settimana fa 7,99 euro. Il prezzo per il pagamento della ricaricabile passa invece a 8,99 euro per gli utenti che avevano precedente soglia fissata a 6,99 euro.

A differenza delle ultime occasioni, le rimodulazioni di Vodafone impattano solo sui prezzi e non sul pacchetto di consumi. Per gli abbonati che si servono della Special 50 Giga è infatti confermato il ticket che prevede consumi senza limiti per chiamate e SMS con la presenza di 50 Giga per la connessione internet.

La rimodulazione di Vodafone essendo entrata in vigore già dalla fine dello scorso inverno non prevede ora termini di recesso per gli utenti. Il cambiamento dei prezzi, è bene ricordarlo, è valido solo per alcuni clienti che hanno sottoscritto la Special 50 Giga in un arco di tempo molto lungo. Per i nuovi abbonati che scelgono questa tariffa è invece previsto un prezzo bloccato, almeno nel primo semestre.