Con ogni probabilità Resident Evil Village sarà uno degli ultimi capitoli messi a disposizione da Capcom nel contesto della saga survival horror più famosa di sempre. I gamer di tutto il mondo non aspettano altro se non la pubblicazione dell’inedito capolavoro. Gli utenti console sono già in fermento e pronti a giocare ma per i PC Gamer potrebbero sorgere problemi in mancanza di specifici requisiti minimi. Questi sono stati diffusi di recente insieme a quelli consigliati per godere appieno del gameplay in alta risoluzione. Ecco quali componenti hardware devi avere da parte per giocare al meglio.

Resident Evil. per giocare a Village servono queste componenti hardware