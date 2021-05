Euronics sa come catturare l’attenzione dei consumatori italiani, il nuovo volantino punta tutto sul risparmio e sulla possibilità di accedere ad un numero sempre crescente di sconti, mirati sulla fascia alta della telefonia mobile.

La campagna promozionale attualmente disponibile, lo ricordiamo, non risulta essere attiva ovunque in Italia, ma lo sarà solamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo. Gli utenti sono costretti a recarsi fisicamente presso gli stessi negozi per completare la compravendita, in caso contrario non potranno fruire delle promozioni collegate. Il Tasso Zero, se interessati, è sempre presente, come anche la possibilità di godere di prodotti completamente sbrandizzati.

Euronics: ecco quali sono i prezzi più bassi

I prezzi più interessanti del volantino Euronics attraversano tutte le fasce della telefonia mobile, dai top di gamma, sino ad arrivare ai più economici.

Nel caso in cui foste interessati ai più recenti dispositivi mobile, potrete affidarvi a Apple iPhone 12 Mini, in vendita a 779 euro, o iPhone 12, proposto a circa 50 euro in più del precedente, per passare nel mondo Android con il Samsung Galaxy S21, attualmente acquistabile con un esborso finale di 729 euro.

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare il più possibile, potranno affidarsi a soluzioni i cui prezzi non vanno oltre i 499 euro, tra cui spiccano chiaramente Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 8, Wiko View 4 Lite, Oppo A53s, Motorola Moto G 5G, Realmr 7i o anche Xiaomi Redmi Note 10 Pro, tutti comunque in grado di garantire prestazioni complessivamente interessanti.