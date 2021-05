Netflix è senza ombra di dubbio la piattaforma di streaming video migliore in tutto il mondo. Su di essa, abbiamo la possibilità di trovare materiale di ogni tipo: si passa da serie TV a film e da documentari a cartoni animati riuscendo a trovare sempre quello che più ci aggrada. Ovviamente, le fiction sono il materiale più visionato sulla piattaforma, e tra queste ne abbiamo tre che sono davvero interessanti, ossia Lucifer, Vis a Vis e YOU. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer, Vis a Vis e YOU: le ultime novità su Netflix

Incominciamo la rassegna parlando di Lucifer. La serie TV statunitense è andata incontro a vari stop nel corso del tempo, ma grazie a delle petizioni online da parte dei fan, è riuscita ad andare avanti fino ad arrivare ad una sesta stagione. Ora, su Netflix, è presente la quinta stagione nella sua prima parte, ma il 28 maggio arriverà anche la seconda parte, detta anche 5B. Con la season 6, il ciclo narrativo di Lucifer si concluderà definitivamente.

Continuiamo parlando di Vis a Vis. La serie TV spagnola ha riscosso un successo davvero incredibile in tutto il mondo, e i fan sono rimasti davvero molto colpiti, tanto da desiderare una quinta stagione. La suddetta, purtroppo, non arriverà, ma per i fan c’è uno spin-off, chiamato Vis a Vis: El Oasis, per consolarsi da questa brutta notizia.

Infine, concludiamo con YOU. La serie TV tratta da vicino un tema molto importante, ossia lo stalking. L’attore principale della fiction è Penn Bagdley nel ruolo di Joe Goldberg. La terza stagione arriverà senza ombra di dubbio entro la fine del 2021.