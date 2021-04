Very Mobile, l’operatore virtuale di WindTre sta davvero spopolando. Le sue offerte, tra le più convenienti, fanno gola a tutti. La recente iniziativa targata “promo” è proprio da capogiro. Prezzo eccezionale e tutto gratis. Occorre sbrigarsi però perché l’iniziativa è valida fino al 9 maggio 2021. Ecco i dettagli.

Una promo da paura: tu paghi solo la tariffa, il resto te lo regala Very Mobile

Per tutti i clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO, Very Mobile non solo sta offrendo due tariffe a un prezzo sbalorditivo, ma il resto lo regala! Sì, proprio così, avete capito bene.

Fino al 9 maggio 2021 Very Mobile, per tutti i clienti provenienti dagli operatori soprammenzionati, regala SIM e attivazione. Davvero niente male! E poi anche il costo delle due tariffe è incredibile. Vediamo insieme cosa includono:

a 4,99 euro al mese Very Mobile include 30 Giga di traffico dati sotto rete 4G e VoLTE. Inoltre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e i mobili nazionali. Dedicati alla navigazione internet in roaming all’interno dell’Unione Europea l’offerta prevede 2,8 Giga;

al mese Very Mobile include di traffico dati sotto rete 4G e VoLTE. Inoltre verso tutti i numeri fissi e i mobili nazionali. Dedicati alla navigazione internet in roaming all’interno dell’Unione Europea l’offerta prevede 2,8 Giga; a 6,99 euro al mese Very Mobile include 100 Giga di traffico dati sotto rete 4G e VoLTE. Inoltre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Dedicati alla navigazione internet in roaming all’interno dell’Unione Europea l’offerta prevede 3,9 Giga.

È tutto incluso, davvero!

Very Mobile ha tutto incluso. Non ci saranno sorprese, come recita la promo “gli extra costi sono solo un ricordo“. L’offerta si rinnova ogni mese e prevede anche un centro assistenza dedicato a supporto del cliente. Il numero da contattare è 1929 o 800994444. Anche l’app offre una sezione dedicata.

Costi della SIM e dell’attivazione sono completamente gratuiti. Insomma li regala Very Mobile. Unica condizione è aderire online. Tuttavia, se il vostro operatore non rientra tra quelli contemplati per questa offerta, vi consigliamo di dare un’occhiata a queste tariffe Very.