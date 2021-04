TIM continua a mettere a disposizione di tutti i suoi abbonati il bonus internet. Gli utenti del provider italiano nel corso delle prossime settimane potranno ancora una volta richiedere un voucher utile per l’attivazione di tariffe Fibra ottica.

Il valore dell’incentivo per ogni singolo clienti è pari a 500 euro. Lo sconto sarà garantito a tutti gli abbonati che presenteranno un’attestazione ISEE con valore economico uguale o inferiore alla quota di 20mila euro.

TIM, le tariffe Fibra ottica: lo sconto di 500 euro è incluso nel prezzo

Con il bonus internet, gli abbonati di TIM si garantiscono un doppio sconto. Una prima parte dell’incentivo sarà utilizzato per una riduzione netta sul costo di una tariffa per la telefonia fissa e la Fibra ottica. Una seconda parte, invece, potrà essere utilizzata per l’acquisto di un tablet. In tal modo, la scelta di TIM si iscrive in un percorso comune a quello di WindTre e di Vodafone.

Nel dettaglio, i clienti di TIM che attiveranno il bonus internet potranno sottoscrivere un’offerta con un costo mensile pari a 19,90 euro. Per quanto concerne i consumi, gli abbonati avranno connessione internet senza limiti per la Fibra ottica con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili.

La seconda parte dell’incentivo, per un valore pari a 300 euro, sarà garantito per l’acquisto di un tablet: in questo caso il dispositivo previsto da TIM è il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Gli utenti potranno scegliere il device al costo di 29,90 euro al netto di un prezzo di listino di 329,99 euro.