Tutti almeno una volta nella vita, desiderosi di scegliere un film o una serie TV da guardare, abbiamo trascorso ore e ore davanti a uno schermo scorrendo tra i titoli in catalogo senza poi prendere una decisione e, rassegnati, abbiamo deciso di rivedere per la millesima volta lo stesso episodio della stessa serie TV ormai imparata a memoria. Finalmente Netflix pensa a una soluzione e annuncia “Riproduci qualcosa“, la nuova funzionalità che permetterà agli indecisi di superare l’impasse!

Netflix introduce “Riproduci qualcosa”, la soluzione per chi non sa cosa guardare!

Lo scopo della funzionalità può essere facilmente dedotto. “Riproduci qualcosa” è la nuova riproduzione casuale di Netflix tramite la quale l’utente indeciso può ottenere dei suggerimenti su cosa guardare semplicemente cliccando sull’apposita voce che, a breve, sarà disponibile anche sui dispositivi Android.

La piattaforma non si limiterà a proporre dei contenuti casuali tra quelli presenti in catalogo ma terrà conto dei gusti e delle abitudini degli utenti così da proporre a ognuno dei titoli adeguati. Netflix suggerirà quindi contenuti non ancora riprodotti dall’utente, film e serie TV viste in passato o interrotte e non concluse, o uno dei titoli inseriti nella propria lista. Nel caso in cui l’utente non fosse soddisfatto del titolo suggerito potrà cliccare nuovamente e sfruttare la funzionalità “Riproduci qualcos’altro” così da ricevere un ulteriore consiglio.

Netflix ha già annunciato la sua funzionalità e presto tutti gli iscritti avranno modo di sfruttarla anche su app mobile. Senza alcun dubbio l’iniziativa sarà apprezzata dalla maggior parte degli iscritti!