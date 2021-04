LineageOS 18.1 con Android 11 ora supporta gli smartphone serie 6 e 6T della famiglia OnePlus. Gli sviluppatori stanno puntando molto sugli aggiornamenti e se non sei paziente da aspettare OxygenOS 11 su OnePlus 6 o 6T, Lineage ti fornisce l’ultimo sistema operativo prima del “rilascio ufficiale”. Con il supporto a questi due smartphone, tutti gli smartphone di casa OnePlus possono beneficiare di LineageOS, tranne la serie OnePlus 9.

OnePlus ha giá ricevuto molte critiche di recente per aver prolungato il periodo di tempo per ricevere aggiornamenti sui suoi smartphone. Ora, un’azienda di terze parti è riuscita a battere l’azienda in velocitá portando Android 11 sulla serie OnePlus 6. OxygenOS 11 é un punto di partenza in termini di design rispetto all’esperienza “pulita” che le persone amavano dei vecchi dispositivi OnePlus.

LineageOS 18.1 é disponibile al download per il tuo device OnePlus

Con il supporto ufficiale per OnePlus 6 e 6T, LineageOS 18.1 é un buon modo per aumentare la longevitá complessiva del dispositivo integrando anche android 11. Naturalmente, è giusto considerare che installando l’ultimo software Lineage installi una ROM di terze parti, il quale é diverso da una ROM con supporto diretto dell’OEM. É una valida scelta per provare in anteprima le funzionalitá in arrivo del nuovo Android 11 sui dispositivi OnePlus.

Oltre al supporto di LineageOS 18.1 per i device della serie 6 e 6T, il team di Lineage ora supporta ASUS Zenfone 5Z e Xiaomi Mi Note 3. Probabilmente, la base di utenti possessori di OnePlus 6 supererá quella degli utenti che possiedono device ASUS e Xiaomi. Sará interessante vedere come risponderá OnePlus a questo aggiornamento ‘non ufficiale’.