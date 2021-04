Swisscom ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre del 2021, con tutti gli aggiornamenti relativi alla sua controllata Fastweb, che segna il 31° trimestre consecutivo di crescita della base clienti e non solo.

Più precisamente, nel mese di marzo 2021 Fastweb ha registrato quota 2.765.000 clienti di rete fissa, in crescita del +4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Fastweb raggiunge i 2 milioni di clienti nel Mobile

La crescita è stata determinata dall’acquisizione di 106.000 nuovi clienti circa, nell’ultimo anno, per i servizi di accesso a banda ultralarga. Secondo i dati forniti, 2.081.000 clienti hanno optato per un’offerta a banda ultralarga, rappresentando una crescita del +18% rispetto ai 1.767.000 clienti di Marzo 2020. Nel complesso, il 75% della base clienti circa (+9%) usufruisce di una connessione con velocità di download fino a 1 Gbps.

Sul mobile, invece, Fastweb presenta, al 31 Marzo 2021, un totale di 2.066.000 clienti, in crescita del +16%. Continua anche la crescita dei clienti convergenti, in linea con la strategia dell’operatore: secondo l’ultimo aggiornamento, questi rappresentano adesso il 35% della base clienti complessiva di Fastweb, in crescita del +1% anno su anno. Analizzando i risultati finanziari, si nota innanzitutto una crescita dei ricavi del +7% rispetto all’anno scorso, a quota 581 milioni di euro nel primo trimestre dell’anno (+38 milioni di euro).

Fastweb ha anche ricordato di partecipare alla società della fibra ottica, FiberCop, per portare la fibra al 56% degli edifici in Italia entro il 2025. A tal proposito, Swisscom ha ottenuto un utile netto del +61,9% rispetto all’esercizio precedente proprio grazie alla partecipazione trasferita da Fastweb come conferimento di capitale alla neocostituita società FiberCop, nell’ambito della partnership strategica con TIM e con il fondo KKR. Vi ricordo che per scoprire tutte le offerte dell’operatore non dovete fare altro che visitare il suo sito ufficiale.