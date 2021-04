Questo studio ha analizzato in maniera molto accurato diverse voci, tra cui la svalutazione nel tempo, l’Iva, i rifornimenti di carburante/ricariche di elettricità, i costi di assicurazione e di manutenzione. Prendendo tutto ciò in considerazione, in base a quello che dice la ricerca, un’auto del tutto elettrica è al primo posto per convenienza. A quanto pare, questo posto lo conserverà per ben 10 anni.