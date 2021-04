Vodafone ha grandi piani per questa stagione primaverile. Il provider inglese si vuole ergere al centro della telefonia mobile, grazie ad una serie di promozioni molto convenienti. Tra queste, spicca su tutte le Special 70 Giga. I clienti che decidono di attivare questa tariffa avranno a loro disposizione soglie di consumo molto elevate e prezzi da vero ribasso.

Vodafone sfida tutti: la tariffa sino a 70 Giga per internet

La Special 70 Giga è caratterizzata da un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet. Il costo mensile per il rinnovo della promozione sarà di 7,99 euro.

Il prezzo 7,99 euro sarà bloccato per tutti i clienti che decidono di sottoscrivere una nuova SIM con il provider inglese, almeno durante il primo semestre. Al tempo stesso, però, gli abbonati di Vodafone dovranno impegnarsi a corrispondere un costo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Compreso in questo caso il costo di rilascio per la SIM.

La tariffa Special 70 Giga è disponibile in gran parte dei punti commerciali di Vodafone sul territorio italiano. Gli utenti invece non potranno sottoscrivere questa tariffa attraverso i canali online del gruppo inglese.

Così come altre operazioni winback e low cost, anche Special 70 Giga risulta propedeutica alla portabilità del numero telefonico. In base a questa condizione vincolante, la tariffa risulta disponibile ad ora solo ed esclusivamente per gli abbonati TIM, WindTre ed Iliad. Per la portabilità del numero saranno necessari sino a 3 giorni lavorativi.